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РУСАЛ построит установку по производству сульфатов на НкАЗе

7 февраля 2018

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, приступил к строительству на Новокузнецком алюминиевом заводе участка вывода сульфатов натрия из растворов газоочистки. Инвестиции в проект составляют 70 млн рублей.

<p>Фото: basel.ru</p>

Фото: basel.ru

Впервые технологию, разработанную Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, отработали на производственных участках Красноярского алюминиевого завода в 2017 году. Суть инновации заключается в выведении сульфата натрия из растворов газоочистных установок. Получаемый продукт может быть использован при производстве целлюлозы, стекла, моющих средств, а также строительных материалов. 

С вводом участка в эксплуатацию снижается содержание сульфатов в растворах газоочистных установок, повышается эффективность их работы, а сокращение перекачки содовых растворов на шламовое поле позволяет в перспективе отказаться от строительства новых шламовых полей.

Все необходимое оборудование на НкАЗ уже поступило, и в январе 2018 года начались строительно-монтажные работы. Пуск в работу установки по выводу сульфатов натрия из растворов газоочистных установок намечен на июнь 2018 года. Проектная производительность нового участка составит 8,6 тыс. тонн в год сухого сульфата натрия. Планируется, что к августу оборудование выйдет на эти показатели.

«За последние 10 лет в экологические проекты на НкАЗе было инвестировано порядка 1,7 млрд рублей. В 2018 году объем вложений планируется на уровне 800 млн рублей. Внедряемая технология превосходит иностранные аналоги по целому ряду характеристик, так как она обеспечивает более высокую степень очистки газов и позволяет производить товарный продукт», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2016 году на долю компании приходилось около 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. В компании работает около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).

<p>Фото: basel.ru</p>
/ СИА /
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