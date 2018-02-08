Ипотечное кредитование показало рекордный рост в 2017 году

2017 год стал самым успешным для рынка ипотеки, качество портфеля продолжает улучшаться. По данным Банка России, в 2017 году выдано 1,09 млн кредитов на 2,02 трлн рублей (+37% к 2016 г.). Это – новый рекорд ипотечного рынка (в 2014 году выдано 1,76 трлн руб.). Общий объем ипотечного портфеля банков достиг 5,34 трлн рублей (+16% к концу 2016 года).

В конце первой половины 2017 года на рынке стало активно развиваться рефинансирование – процедура снижения ставки по действующему кредиту. По оценкам АИЖК, снизить ставку в рамках данного продукта смогли около 75-85 тыс. семей, выдано кредитов в рамках рефинансирования на общую сумму до 140-150 млрд рублей.

Низкие ставки "разогрели" спрос

Рост доступности ипотеки – результат активного снижения ставок на протяжении всего 2017 года. Средневзвешенная ставка по ипотеке за 2017 год упала с 12,48% до 10,64%, а в последние месяцы она опустилась до уровня 10% и ниже. Снижение ключевой ставки Банка России до 7,75% в конце 2017 будет способствовать продолжению тенденции к снижению ставок в начале 2018 года. Это в свою очередь приведет к повышению роста ипотеки в 2018 году. АИЖК прогнозирует, что объемы выдачи продолжат расти и увеличатся до уровня 2,5-2,7 трлн рублей.

По данным Банка России, в 2017 году выдано 1,09 млн ипотечных кредитов на сумму 2,02 трлн руб. Это на 27% больше, чем в 2016 году в количественном выражении и на 37% - в денежном. Общий объем выдачи ипотеки в 2017 г. превысил прежний рекорд 2014 г. на 15%.

В декабре 2017 года поставлен новый рекорд объемов выдачи ипотеки: выдано ипотечных кредитов на 290 млрд руб., что на 28 млрд рублей выше уровня декабря 2014 года (226,6 млрд руб.). Это практически соответствует предварительной оценке, ранее озвученной АИЖК (300-310 млрд рублей).

С мая 2017 года месячные темпы роста (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) выданных кредитов составляют около 40% и более. Такие темпы роста объемов выдачи являются результатом продолжающегося активного снижения ставок, которые сравнялись на первичном и вторичном рынке к концу 2017 года.

По кредитам на новостройки ставка выдачи в декабре составила 9,77% (-1 п.п. к декабрю 2016 г.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 9,8% (-2,26 п.п.). Средняя ставка по всем выданным кредитам в декабре – 9,79%. Средняя ставка по выданным в 2017 году кредитам составила 10,64%. Это на 1,84 п.п. ниже уровня 2016 года (12,48%).

Общий объем ипотечного портфеля банков достиг 5,34 трлн рублей (+16% к концу 2016 года) из которых 1,12 трлн руб. составляют ипотечные кредиты, выданные под залог долевого участия (ДДУ) при приобретении жилья на первичном рынке (+21% к концу 2016 года).

Кредитные риски под контролем

Качество ипотечного портфеля на балансах банков продолжает улучшаться, что свидетельствует об отсутствии предпосылок образования «ипотечного пузыря». Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 января 2018 года снизилась до 2,19% (годом ранее - 2,65%). По не ипотечным кредитам населению этот показатель составляет 11,6%.

В начале 2017 года Банком России введены повышенные коэффициенты резервирования по кредитам с низким первоначальным взносом (менее 20%). Эти меры будут способствовать предупреждению формирования кредитных рисков и дальнейшему росту качества ипотечного портфеля: по статистике Банка России, вероятность возникновения просроченной задолженности по ипотеке в течение месяца по кредитам с первоначальным взносом до 10% более чем в 2 раза выше, чем по кредитам с первоначальным взносом в 20-30%.

48% ипотеки выдается в 10 регионах

В 10 регионах выдается 48% всей ипотеки в России. Это – активно развивающиеся регионы (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Новосибирская область, Красноярский край), в которых находятся крупнейшие агломерации России. Именно там сосредоточена большая часть спроса населения на жилье.