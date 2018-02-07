Блокчейн-проект по регистрации ДДУ запустили АИЖК, Росреестр и ВЭБ

Росреестр в рамках совместного проекта с АИЖК и Внешэкономбанком зарегистрировал первый договор участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн. В рамках проекта блокчейн-решение применяется при взаимодействии Росреестра и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Договор заключен в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации проекта. Взнос застройщика по договору участия в долевом строительстве отражен в блокчейн-сервисе для последующего резервирования и списания на компенсационный счет Фонда денежных средств застройщика.

Согласно действующему законодательству, застройщики по всем новым объектам строительства отчисляют в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства взносы в размере 1,2% от стоимости каждого ДДУ. Для регистрации ДДУ Росреестр должен получить от Фонда информацию о внесении застройщиком таких взносов.

Применение технологии блокчейн в рамках взаимодействия Фонда и Росреестра позволяет всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ. Кроме того, исключена возможность рассинхронизации информационных систем Росреестра и Фонда, осуществлена возможность локальной работы с полными данными при отсутствии связи между Росреестром и Фондом, исключен риск несанкционированной корректировки данных в информационных системах.

Регистрация ДДУ состоялась в рамках реализации утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым Плана мероприятий по реализации пилотного проекта по применению технологии блокчейн при регистрации договоров участия в долевом строительстве для осуществления взаимодействия Росреестра и Фонда. Технологическим партнером, обеспечившим разработку программного обеспечения для запуска регистрации ДДУ с применением технологии блокчейн, выступил центр компетенций Блокчейн Коммуна, созданный Внешэкономбанком.

«Фонд дольщиков и Росреестр уже провели более 20 тысяч транзакций. Важно обеспечить с одной стороны открытость информации об этих операциях для участников процесса, с другой – гарантировать их безопасность. Применение технологии блокчейн позволяет решить эту задачу», – прокомментировал Александр Плутник, генеральный директор АИЖК.

«Для повышения уровня безопасности данных о недвижимости и их владельцах Росреестр сегодня тестирует несколько перспективных современных технологий. Использование технологии блокчейн при регистрации ДДУ должно обеспечить возможность всестороннего контроля информации, прозрачность и открытость проводимых транзакций. Максимально точно оценить эффективность этой технологии в учетно-регистрационном процессе мы рассчитываем по итогам пилотного проекта», − отметила Виктория Абрамченко, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, руководитель Росреестра.

«Внедрение технологии блокчейн в процесс регистрации договоров долевого участия обеспечивает фиксацию всех этапов процесса, что позволяет контролировать соблюдение регламентов процедур и сроков исполнения, а также исключает риск несанкционированной корректировки данных. Иными словами, повышение прозрачности процессов инвестирования в новое строительство обеспечивает защиту от наиболее часто встречающихся схем мошенничества», − сказал Владимир Демин, председатель правления фонда «ВЭБ-Инновации», советник председателя ВЭБ.