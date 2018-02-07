Альфа-Банк вышел на второе место по объемам факторинга в 2017 году

Альфа-Банк вышел на второе место по объему факторингового портфеля по итогам 2017 года. Этот показатель достиг 51,2 млрд. руб., продемонстрировав прирост на 38% по сравнению с предыдущим периодом. При этом число активных клиентов Альфа-Банка в факторинге выросло на 11% - до 440 компаний. Объем уступленных денежных требований составил порядка 300 млрд рублей, что на 17% больше показателей 2016 года.

Альфа-Банк на протяжении последних лет входит в тройку лидеров на российском рынке факторинга. По итогам 2017 года он переместился на одну строчку вверх, согласно предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

«Высокие темпы развития Альфа-Банка на факторинговом рынке были достигнуты за счет запуска новых успешных продуктов, оптимизации внутренних процессов и систем, а также снижения «среднего чека» и диверсификации портфеля. В следующем году мы намерены сохранить намеченный вектор развития. В том числе, Альфа-Банк активизирует работу в сегментах среднего и малого бизнеса», - отмечает управляющий директор по факторингу Альфа-Банка Андрей Ганин.

Ассоциация факторинговых компаний - профессиональное общественное объединение участников рынка факторинга в Российской Федерации, созданное с целью снижения рисков ведения факторингового бизнеса и расширения объемов российского рынка.

Рейтинг Ассоциации факторинговых компаний подготовлен на основе предварительных данных о развитии бизнеса участников АФК в 2017 году, а также ряда других факторов, не являющихся участниками ассоциации. Ознакомиться с результатами рейтинга можно по ссылке: http://asfact.ru/events/portfel-uchastnikov-afk-po-itogam-2017-goda-dostig-415-mlrd-rubley .

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.