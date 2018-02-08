400 тысяч рублей списали со счета иркутянина в счет погашения алиментной задолженности

Судебные приставы г. Иркутска списали порядка 400 тыс. рублей со счета гражданина К. для погашения задолженности по алиментам в пользу его 12-летнего сына, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

К данной мере принудительного характера должностные лица Управления прибегли потому, что мужчинаигнорировал требования судебных приставов оплатить долг.

Как только судебные приставы получили положительный ответ из банка о поступивших на расчетный счета должника деньгах, они обратили на них взыскание и впоследствии перечислили на расчетный счет взыскателя. Возмущению неплательщика не было предела: его претензии заключались в том, что теперь он не сможет улучшить свои жилищные условия, как планировал ранее, когда продал оставшийся в наследство от родителей дом в деревне.