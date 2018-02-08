Доцента ИрГАУ подозревают в получении 28 тысяч рублей взятки

В Иркутске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В ходе реализации оперативных материалов отдела по борьбе с экономическими преступлениями МУ МВД России «Иркутское» следователи установили, что 5 февраля доцент одного из факультетов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Иркутский Государственный Аграрный университет имени А.А. Ежевского», используя свое служебное положение, совершил заведомо незаконные действия. Преподаватель без фактической проверки знаний проставил в зачетках студентов и в экзаменационной ведомости положительные оценки, за что получил взятку в виде денежных средств от представителя учебной группы, в размере 28 000 рублей.

Следователями и сотрудниками полиции проведены обысковые мероприятия по местам жительства и работы подозреваемого. Изъяты зачетные ведомости, деньги в сумме 28 000 рублей, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.

В настоящее время должностному лицу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.