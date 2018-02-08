В Братске грабители украли у бухгалтера 200 тысяч рублей

Оперативники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Братское» по горячим следам задержали трех местных жителей, которые подозревается в ограблении бухгалтера предприятия.

Фото: МУ МВД России «Братское»

5 февраля около 10 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение о нападении в районе поселка Энергетик. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе пострадавшая 52-летняя женщина, бухгалтер предприятия, рассказала, что около девяти часов утра трое неизвестных в масках проникли в складское помещение и распылили газ из баллончика ей в лицо. Затем из сумки потерпевшей грабители забрали 200 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении. Женщина выбежала на улицу и попросила прохожего вызвать полицию.

Вскоре была установлена личность предполагаемых налётчиков, они были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались не судимые ранее 23-летние братчане. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, молодые люди не стали отрицать своей причастности к грабежу. В гараже одного из подозреваемых полицейские обнаружили одежду, газовый баллончик, три маски с прорезями для глаз, а также часть похищенных денег, которые вскоре следователями будут возвращены владельцу предприятия.Следственным отделом СУ Межмуниципального управления МВД РФ «Братское» по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабёж), возбуждено уголовное дело. Фигуранты дела в настоящее время задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуально Кодекса России. Санкцией вменяемой им статьи предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.