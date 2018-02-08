Объем внешнеэкономических сделок ВТБ в Иркутской области составил 6,5 млрд. рублей в 2017 году

По итогам 2017 года при сопровождении ВТБ объем внешнеэкономических сделок корпоративных клиентов Банка в Иркутске составил 6,5 млрд рублей (осуществлено 6,1 тысяч экспортно-импортных операций). Наиболее динамичный рост показателей зафиксирован в 4 квартале прошедшего года: увеличение произошло на 2 млрд рублей (более 2 тысяч операций).

Количество паспортов сделок - крупных внешнеторговых контрактов на сумму, равную или превышающую 50 000 долларов США (USD), - открытых в 2017 году, выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. Абсолютными лидерами по количеству паспортов сделок – 52% от общего количества – являются партнеры корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске из Китайской народной республики. Далее с большим отрывом следуют компании из Индии и Монголии. Среди европейских партнеров иркутского бизнеса преобладают предприятия из Германии, Великобритании и Белоруссии.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Иркутской области Александра Макарова отметила: «ВТБ активно работает в области обслуживания внешнеэкономической деятельности и подтверждает высокие компетенции в этой сфере. У представителей бизнеса есть постоянная возможность получать оперативные экспертные консультации специалистов ВТБ по вопросам, связанным с валютным контролем, изменением законодательства, что помогает правильно оформить документы и контракты, таким образом минимизировать предпринимательские риски».