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Альфа-Банк дарит своим маленьким клиентам книги о финансовой грамотности

8 февраля 2018

С февраля 2018 года в отделениях Альфа-Банка Москвы и Санкт-Петербурга при оформлении детской карты, маленькие клиенты будут получать специальную детскую книгу по финансовой грамотности, в которой на понятном и доступном языке дети смогут понять, что такое банк, карты с кэшбэком, расчетный счет, вклад, кредит, что такое банкомат и банковская карта и как ей пользоваться. В ней на примере реального персонажа — мальчика Никиты — рассказывается о том, что такое счет, как получить карту, где взять деньги на покупки и многое другое. Маленькие клиенты банка также получат подарок — в книгу вложены брендированные наклейки с героями комиксов.

Детскую карту клиенты банка могут оформить на своих детей с 7 лет, и привязать к своему счету. А после 14 лет к счету ребенка. Родители могут выставить лимиты на платежи и снятия наличных в месяц или день и контролировать расходы своих детей, получая информацию по операциям по карте на свой телефон через СМС. Владельцам карт доступны бесплатные переводы с карт любых банков в мобильном приложении «Альфа-Мобайл» или интернет-банке «Альфа-Клик». Кроме этого, дети могут оплачивать свои покупки с помощью сервисов Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Еще одним приятным бонусом для пользователей детской карты является CashBack 5% в кафе и школьных столовых.

«Сам процесс получения карты для ребенка очень увлекателен — ребенок сам выбирает дизайн, с ним как с взрослым говорит сотрудник банка. Для родителей детская банковская карта кроме удобного способа ежедневного контроля за карманными расходами — это очень простой, но эффективный метод обучения финансовой грамотности. По сути в такой „игровой“ форме ребенок учится укладываться в определенный бюджет и планировать свои расходы. А задача банка и родителей при этом говорить с детьми, обсуждать их финансовое поведение и помогать формировать правильные привычки», — комментирует директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Более подробную информацию о детской карте можно узнать на сайте банка http://family.alfabank.ru/deti

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.


/ СИА /
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