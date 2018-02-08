Альфа-Банк дарит своим маленьким клиентам книги о финансовой грамотности

С февраля 2018 года в отделениях Альфа-Банка Москвы и Санкт-Петербурга при оформлении детской карты, маленькие клиенты будут получать специальную детскую книгу по финансовой грамотности, в которой на понятном и доступном языке дети смогут понять, что такое банк, карты с кэшбэком, расчетный счет, вклад, кредит, что такое банкомат и банковская карта и как ей пользоваться. В ней на примере реального персонажа — мальчика Никиты — рассказывается о том, что такое счет, как получить карту, где взять деньги на покупки и многое другое. Маленькие клиенты банка также получат подарок — в книгу вложены брендированные наклейки с героями комиксов.

Детскую карту клиенты банка могут оформить на своих детей с 7 лет, и привязать к своему счету. А после 14 лет к счету ребенка. Родители могут выставить лимиты на платежи и снятия наличных в месяц или день и контролировать расходы своих детей, получая информацию по операциям по карте на свой телефон через СМС. Владельцам карт доступны бесплатные переводы с карт любых банков в мобильном приложении «Альфа-Мобайл» или интернет-банке «Альфа-Клик». Кроме этого, дети могут оплачивать свои покупки с помощью сервисов Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Еще одним приятным бонусом для пользователей детской карты является CashBack 5% в кафе и школьных столовых.

«Сам процесс получения карты для ребенка очень увлекателен — ребенок сам выбирает дизайн, с ним как с взрослым говорит сотрудник банка. Для родителей детская банковская карта кроме удобного способа ежедневного контроля за карманными расходами — это очень простой, но эффективный метод обучения финансовой грамотности. По сути в такой „игровой“ форме ребенок учится укладываться в определенный бюджет и планировать свои расходы. А задача банка и родителей при этом говорить с детьми, обсуждать их финансовое поведение и помогать формировать правильные привычки», — комментирует директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Более подробную информацию о детской карте можно узнать на сайте банка http://family.alfabank.ru/deti