Герман Греф провёл мастер-класс для финалистов конкурса «Лидеры России»

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф провёл мастер-класс для финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Парке науки и искусства «Сириус».

«На рубеже 2010 годов произошёл переход от информационной эпохи в цифровую. Мы получили возможности накапливать гигантский объём информации и хранить его очень дёшево. Самое главное, появились средства, которые позволяют этот массив данных обрабатывать. И появились принципиально новые компании, которые взрывают отрасли, считавшиеся традиционными и недоступными для инноваций», — отметил Герман Греф.

«Мы все переходим в эпоху экспоненциального роста, роста подключённости технологий. Также растёт бизнес тех компаний, которые встраиваются в этот тренд. В первой десятке крупнейших по капитализации компаний мира нет ни одной традиционной или сырьевой компании», — подчеркнул глава Сбербанка.

«За последние 15 лет стоимость стартапа уменьшилась в 1000 раз. В 2001 году стоимость выхода на рынок для технологического стартапа составляла 5 млн долларов, а сегодня — 5 тыс. долларов», — проиллюстрировал происходящие изменения Герман Греф.

«Локализация мира и локализация нашего мышления как тренда в политике борются с трендом глобализации, как трендом времени и трендом, который дают нам новые технологии. То, что мы сегодня видим в мире: попытки закрытия границ, создания барьеров в торговле — это проявление слабости перед неизбежными вызовами. Это попытка построить стену. Но победят те, кто начнёт строить мельницу, а не стены», — убеждён Герман Греф.

«Самый горячий тренд — искусственный интеллект: он поменяет буквально всё, и его применение возможно везде», — считает глава Сбербанка.

«Сегодня узкая специализация не гарантирует будущего: надо специализироваться в смежных областях», — посоветовал Герман Греф финалистам конкурса.

«Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Победителей ждёт один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. В числе наставников — Герман Греф.

Участники финала прошли несколько отборочных этапов, тесты на общую эрудицию и на личные качества руководителя, выиграли региональные полуфиналы. Из 200 тыс. участников в финал вышли 300 человек.

В ходе финала участники будут выполнять индивидуальные и групповые задания для оценки их деловых и личностных качеств. Победителями конкурса станут 100 участников, которые получат право на участие в программе наставничества конкурса «Лидеры России», а также другие призы.