В январе Сбербанк заработал 65,3 млрд руб. чистой прибыли

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам января 2018 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные).

Сбербанк обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2018 года в методику внесены уточнения. В целях сопоставимости данные за 2017 год также рассчитаны в соответствии с новой методикой. Данные на 1 января 2018 года не учитывают события после отчетной даты.

Ключевые факты января:

В январе банк заработал 65,3 млрд руб. чистой прибыли.

Клиентам предоставлено более 1 трлн руб. кредитов, почти вдвое больше, чем за январь 2017 года. При этом частным клиентам выдан максимальный для января объем – 195 млрд руб.

Чистый комиссионный доход вырос на 20,3% к январю 2017 года.

С 2018 года Сбербанк начал использовать подход на основе внутренних рейтингов (ПВР) для оценки кредитного риска. В результате достаточность базового капитала увеличилась до 11,4%, общего капитала – до 15,7%.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:



«В январе банк показал рентабельность капитала на уровне 22,6%. Заработанная прибыль и использование внутренних рейтингов для оценки кредитного риска позволили увеличить достаточность общего капитала на 0,7 п.п., из которых 0,5 п.п. обеспечил переход на ПВР».

Комментарии по итогам января 2018 года:

Чистый процентный доход банка увеличился относительно января прошлого года на 7,4% и составил 102,8 млрд руб. вследствие увеличения объема работающих активов и снижения процентных ставок по привлеченным средствам клиентов.



Чистый комиссионный доход увеличился на 20,3% до 26,4 млрд руб. Основной прирост обеспечили операции с банковскими картами (+35,9%), расчетные операции (+23,1%) и комиссии от реализации страховых продуктов (+31,0%).



Операционные расходы увеличились на 24,5% к январю 2017 года, что связано с продолжающимся выравниванием начисления расходов для снижения сезонных колебаний в течение года. Нормализация динамики ожидается по итогам 1 квартала 2018 года. Отношение расходов к доходам за январь составило 27,6%.



Расходы на совокупные резервы в январе составили 13,2 млрд руб., что на треть меньше, чем за январь 2017 года. На объем расходов в отчетном месяце заметное влияние оказала переоценка резервов в результате укрепления рубля. Созданные на 1 февраля 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,5 раза.



Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь 2018 года составила 81,5 млрд руб., чистая прибыль составила 65,3 млрд руб.

Активы в январе сократились на 1,5% в основном в результате переоценки валюты и составили 23,0 трлн руб. Также надо отметить снижение наличных денежных средств и средств в Банке России после окончания новогодних праздников в рамках управления ликвидностью.



В январе корпоративным клиентам выдано 840 млрд руб., почти вдвое больше, чем за январь 2017 года. В реальном выражении кредитный портфель увеличился на 0,1%, а в номинальном выражении – сократился на 0,4% до 11,9 трлн руб. за счет переоценки валютных кредитов.



Частным клиентам в январе предоставлено порядка 195 млрд руб., что в 1,9 раза больше, чем за январь 2017 года, и является максимальным объемом выданных в январе кредитов. Портфель за месяц увеличился на 1,2% и составил около 5,0 трлн руб.



Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов увеличилась за месяц на 0,1 п.п. до 2,5%. Показатель остается существенно ниже среднего уровня по банковской системе (8,4% на 1 января 2018 года без учета Сбербанка).



Портфель ценных бумаг в январе увеличился на 0,6% до 2,54 трлн руб.



Средства корпоративных клиентов увеличились на 0,3% до 5,66 трлн руб. или на 1,1% в реальном выражении. Средства физических лиц сократились на 381 млрд руб. или на 3,1% до 11,7 трлн руб. за счет переоценки и сезонного оттока средств со счетов банковских карт в период новогодних праздников.

Величина базового и основного капитала Сбербанка совпадает в силу отсутствия источников добавочного капитала. В январе базовый и основной капитал выросли на 49 млрд руб. и по оперативным данным на 1 февраля 2018 года составили 2 691 млрд руб. Общий капитал вырос за месяц на 26 млрд руб. и составил 3 721 млрд руб.



Активы, взвешенные с учетом риска, сократились по оперативным данным почти на 1 трлн руб., и составили 23,7 трлн руб.



Помимо заработанной прибыли на динамику достаточности капитала в январе оказали влияние следующие факторы:

окончательный переход на Базель III в части отражения вычетов из капитала по вложениям в дочерние компании (+0,1 п.п. к достаточности общего капитала);

начало использования Сбербанком подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в соответствии с полученным разрешением Банка России. Рост достаточности общего капитала от применения ПВР в момент перехода составил порядка +0,5 п.п.;

уменьшение признаваемой в капитале величины субординированного долга, привлеченного от Банка России (-100 млрд руб. или -0,3 п.п. к достаточности общего капитала).

По оперативным данным значения нормативов на 1 февраля 2018 года составили:

Н1.1 – 11,4% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%)

Н1.2 – 11,4% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%)

Н1.0 – 15,7% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%)

Показатели ПАО Сбербанк за январь 2018 года (РПБУ, неконсолидированные данные)