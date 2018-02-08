Сбербанк предоставит «Главстрою» проектное финансирование на сумму 7,3 млрд руб. для ЖК «Береговой»

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, предоставит компании «Главстрой» (входит в промышленную группу «Базовый Элемент») проектное финансирование на сумму 7,3 млрд рублей для жилого квартала «Береговой».

В соответствии с условиями договора Сбербанк осуществляет финансирование первой очереди проекта «Береговой», в рамках которой планируется построить 105 000 кв. м жилья и инфраструктуры, включая 13-секционный жилой дом переменной этажности (8-29 этажей) на 1101 квартир, детский сад на 150 человек, двухуровневый подземный паркинг на 708 машино-мест, создать общественную инфраструктуру и провести благоустройство территории.

ЖК «Береговой» расположен в районе Филевский парк Западного административного округа Москвы, по адресу: Береговой проезд, вл.2-3. Девелопером и инвестором проекта выступает компания «Главстрой».

«Главстрой» — девелопер с многолетним опытом реализации проектов комплексного освоения территорий — отметила управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Sberbank CIB Наталья Шемановская. — ЖК Береговой - это проект, в котором Застройщик создает комфортную жилую среду, мы рады принять участие в создании такого жилого комплекса.