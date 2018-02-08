В составе правления ВТБ произошли изменения

Андрей Пучков будет курировать юридическое и административное направления в ВТБ, а также работу с непрофильным бизнесом и проблемными активами Группы.

Также Наблюдательный совет принял решение избрать Наталию Германову членом правления банка ВТБ с даты согласования ее кандидатуры Центральным банком Российской Федерации.

Наталия Германова будет отвечать за маркетинг, рекламу и взаимодействие со СМИ в группе ВТБ.

Андрей Пучков и Наталия Германова избраны Наблюдательным советом банка на срок до 9 июня 2022 года включительно.