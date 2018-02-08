В составе правления ВТБ произошли изменения

7 февраля 2018 года состоялось заседание Наблюдательного совета банка ВТБ, на котором было принято решение избрать Андрея Пучкова первым заместителем президента — председателя правления банка ВТБ.
Андрей Пучков будет курировать юридическое и административное направления в ВТБ, а также работу с непрофильным бизнесом и проблемными активами Группы. Также Наблюдательный совет принял решение избрать Наталию Германову членом правления банка ВТБ с даты согласования ее кандидатуры Центральным банком Российской Федерации. Наталия Германова будет отвечать за маркетинг, рекламу и взаимодействие со СМИ в группе ВТБ. Андрей Пучков и Наталия Германова избраны Наблюдательным советом банка на срок до 9 июня 2022 года включительно. Андрей Пучков родился в 1977 году в Москве. В 1996-97 гг. работал экономистом и юрисконсультом в сводном экономическом департаменте Центрального банка РФ. С 1997-99 гг. - помощник юриста, потом юрист в адвокатском бюро «АЛМ». В 1999-2002 гг. - член коллегии Московской городской коллегии адвокатов. В банке ВТБ работает с 2002 года, прошел путь от заместителя начальника юридического управления банка до члена правления. С декабря 2008 г. – заместитель президента – председателя правления. Наталия Германова родилась в Москве. В 1998-2003 гг. работала в компании Unilever в сферах продаж и маркетинга. С 2003-08 гг. – менеджер по маркетингу, директор по маркетингу SUN InBev. С 2008 года начала работать в Сбербанке. Прошла путь от директора управления маркетинга до вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций. С 2016 года – советник президента, председателя правления Сбербанка.
Справка
Андрей Пучков будет курировать юридическое и административное направления в ВТБ, а также работу с непрофильным бизнесом и проблемными активами Группы.
Также Наблюдательный совет принял решение избрать Наталию Германову членом правления банка ВТБ с даты согласования ее кандидатуры Центральным банком Российской Федерации.
Наталия Германова будет отвечать за маркетинг, рекламу и взаимодействие со СМИ в группе ВТБ.
Андрей Пучков и Наталия Германова избраны Наблюдательным советом банка на срок до 9 июня 2022 года включительно.
Андрей Пучков родился в 1977 году в Москве. В 1996-97 гг. работал экономистом и юрисконсультом в сводном экономическом департаменте Центрального банка РФ. С 1997-99 гг. - помощник юриста, потом юрист в адвокатском бюро «АЛМ». В 1999-2002 гг. - член коллегии Московской городской коллегии адвокатов. В банке ВТБ работает с 2002 года, прошел путь от заместителя начальника юридического управления банка до члена правления. С декабря 2008 г. – заместитель президента – председателя правления.
Наталия Германова родилась в Москве. В 1998-2003 гг. работала в компании Unilever в сферах продаж и маркетинга. С 2003-08 гг. – менеджер по маркетингу, директор по маркетингу SUN InBev. С 2008 года начала работать в Сбербанке. Прошла путь от директора управления маркетинга до вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций. С 2016 года – советник президента, председателя правления Сбербанка.