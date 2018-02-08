Примсоцбанк предоставляет возможность клиентам открыть расчетный счет бесплатно

В рамках акции клиенты смогут бесплатно открыть расчетный счет и получить дополнительный пакет опций, необходимых для работы: оформление карточки образцов подписей, заполнение карточки образцов подписей и оттиска печати в электронном виде, заверение банком копии документа, предоставление выписки из ЕГРЮЛ, а также подключение к услугам «смс-информирование» и «личный кабинет».

«Сегодня мы продолжаем делать банковские услуги максимально доступными и ожидаем, что клиенты по достоинству оценят преимущества нового пакета услуг, - пояснила Ирина Самокиш, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". - Также наши клиенты могут подключить услугу «iBank» с существенной скидкой при открытии расчетного счета.

Узнать подробнее условия участия в акции «Удачный старт!» можно во всех отделениях Примсоцбанка, на нашем сайте и по номеру Единого Контактного Центра 8-800–200–42-02.