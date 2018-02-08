Связь-Банк предложил клиентам АО «ВЭБ-лизинг» бесплатное кассовое обслуживание

Связь-Банк предложил клиентам АО «ВЭБ-лизинг» специальные условия расчетно-кассового обслуживания в Банке.

Действующие и потенциальные клиенты АО «ВЭБ-лизинг» получили возможность бесплатно открывать расчетный счет в Связь-Банке, делать бесплатные переводы в пользу АО «ВЭБ-лизинг» и бесплатно оформлять и исполнять заявления лизингополучателей.

Одновременно с качественным обслуживанием клиенты получают самые современные банковские продукты, бесплатные системы дистанционного банковского обслуживания в стабильном Банке.

«В рамках такой синергии в группе Внешэкономбанка мы создаем для нашего клиента оптимальные, комфортные и выгодные рыночные условия обслуживания и сотрудничества в любой из компаний Группы. Клиент, приходя к нам, получает не только гарантии стабильности, надежности, качественный сервис и лояльное отношение, но и возможность воспользоваться всеми преимуществами обслуживания в Группе. Мы считаем это серьезным конкурентным преимуществом», – отметил Директор Департамента продаж и обслуживания клиентов Связь-Банка Антон Анищенко.

Организации, входящие в Группу Внешэкономбанка, действуют в интересах обеспечения повышения конкурентоспособности российской экономики, ее диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности.