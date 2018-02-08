Для ликвидации несанкционированных свалок в Ольхонском районе необходимо 28 миллионов рублей

В Правительстве Иркутской области обсудили возможные механизмы ликвидации несанкционированных свалок в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Ольхонском районе.

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Прежде всего, речь шла о двух крупных свалках на территории Еланцинского муниципального образования. Одна из них расположена в местности Волчья Падь, вторая – вблизи деревни Таловка. По решению суда администрация муниципального образования и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», на чьих землях находится замусоренная территория, обязаны были ликвидировать эти свалки еще в 2016 году. Но на это не было средств.

Как сообщил на совещании исполняющий обязанности директора «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамазанов, учреждение направило заявку в Министерство природных ресурсов РФ на финансирование в текущем году исполнения судебного решения по ликвидации двух несанкционированных свалок. Сумма необходимых на это средств оценивается в 7 миллионов рублей. Также «Заповедное Прибайкалье» работает над тем, чтобы в 2019 году Минприроды России выделило ассигнования и на рекультивацию территории ликвидированных свалок.

Первый заместитель мэра Ольхонского района Анатолий Брагин признал, что несанкционированные свалки есть вблизи каждого населенного пункта. В прошлом году за счет средств областного бюджета было исполнено еще одно судебное решение по ликвидации свалки возле села Онгурены. В настоящее время остро стоит вопрос по двум крупным свалкам общей площадью около 35 тыс. м2 возле населенных пунктов Бугульдейка и Куреть. На это требуется 21 млн рублей.

Первый заместитель губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов поручил министерству природных ресурсов и экологии и министерству финансов региона проработать вопрос о возможности выделения необходимых средств из областного бюджета. При этом глава Правительства Приангарья обратил внимание на то, что местные власти недостаточно активны в работе с населением по предотвращению захламления территорий вблизи населенных пунктов. Так, в 2012 году на субсидию из федерального бюджета была ликвидирована несанкционированная свалка в местности Волчья Падь, однако она вновь замусорена местными жителями.Также Председатель областного Правительства поручил в месячный срок определить места временного складирования твердых коммунальных отходов на территории Ольхонского района. Сейчас там действует только один лицензированный полигон – единственный в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Он находится в местности Имел-Кутул в 40 км от поселка Еланцы, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.