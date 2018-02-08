Муниципальному образованию «город Саянск» возмещен ущерб в размере 900 тысяч рублей

Фото: irk.gov.ru

Прокуратура города Саянска приняла меры для возмещению ущерба, причиненного муниципальному образованию «город Саянск».

По уголовному делу в отношении бухгалтеров муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Н. Мотык и Е. Ивановой, возбужденному по результатам проведенной прокуратурой города проверки, Саянский городской суд вынес обвинительный приговор по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что в результате умышленных совместных преступных действий Н. Мотык и Е. Иванова, а Н. Мотык, используя свое служебное положение, путем мошенничества похитили из местного бюджета МО г. Саянск свыше 900 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области, деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Саянским городским судом по исковому заявлению прокурора города взыскан ущерб, причиненный бухгалтерами МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», солидарно по совершенному ими преступлению.

До вынесения решения судом по ходатайству прокурора приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество, в том числе на расчетные счета во всех кредитных организациях ответчиков по гражданскому делу.

В конце января 2018 г. исполнительное производство в отношении Н. Мотык и Е. Ивановой окончено в связи с фактическим исполнением, ущерб муниципальному образованию «город Саянск» возмещен в полном объеме.