10 фактов в цифрах о профессиональной сфере «Наука, образование»

Сегодня, 8 февраля, в России отмечают День науки. По этому случаю служба исследований сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter составила подборку статистических данных, характеризующих ситуацию на рынке труда в данной сфере.

Фото: preventive.com

10 фактов в цифрах о профессиональной сфере «Наука, образование» в Иркутске:

1. 2% доля вакансий в начале года в Иркутске

В Иркутске предложения работы специалистам «Наука, образование» вошли в двадцатку наиболее популярных профсфер среди работодателей.

2. 10% вакансий

С начала года количество предложений о работе в профессиональной области «Наука, образование» в Иркутске выросло на 10% по сравнению с 2017 годом. В среднем по России в этот период динамика вакансий в этой сфере составила 37%.

3. +118% резюме

Количество резюме, размещенных в профобласти «Наука, образование» в Иркутске в этом году выросло на 118%. Сейчас в нашем городе почти 3000 соискателей данной сферы.

4. 2 человека на место

hh.индекс (количество резюме не одну вакансию) составил 2,2 – т.е. на одну позицию в профобласти в этом году претендует не более 3 соискателей. Нормой на рынке труда считается соотношение 4-5 резюме на 1 одну вакансию.

5. 68% вакансий* – для преподавателей

30% - для специалистов по языкам; 29% - для специалистов в гуманитарных науках; 13% - для специалистов без опыта. И только 4% - для физиков; 1% - для экономистов, 1% - для специалистов в науках о Земле.

* Каждая вакансия может быть опубликована в нескольких профессиональных сферах.

6. 25 000 рублей – среднее зарплатное предложение

Согласно аналитическому проекту «Люди в цифрах» компании HeadHunter, среднее вознаграждение, которое предлагали в научно-образовательной сфере в Иркутске составило 25 000 рублей.

7. 77% соискателей – женщины

Больше, чем две трети соискателей в сфере «Наука, образование» - прекрасная половина человечества. И только 23% - мужчины.

8. 51% соискателей в возрасте от 26 до 35 лет

Больше всего соискателей профсферы «Наука, образование» в Иркутске в возрасте от 26 до 35 лет – 51%. Далее, в возрасте от 36 до 45 лет – 21%, от 20 до 25 лет – 12% соискателей. От 55 лет восемь процентов соискателей-мужчин и четыре процента женщин.

9. 92% соискателей имеют высшее образование

Незаконченное высшее образование есть у 3% соискателей в сфере «наука, образование», среднее специальное – у 5%. Докторская и кандидатская степени есть у 4% соискателей.

10. 86 специалистов по биотехнологиям

Сегодня в Иркутске более 80 резюме соискателей редкой специализации в области биотехнологий. В качестве основных ключевых навыков они назвали «Написание научных статей», «Английский язык» и «Научные исследования».