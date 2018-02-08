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10 фактов в цифрах о профессиональной сфере «Наука, образование»

8 февраля 2018

Сегодня, 8 февраля, в России отмечают День науки. По этому случаю служба исследований сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter составила подборку статистических данных, характеризующих ситуацию на рынке труда в данной сфере. 

<p>Фото: preventive.com</p>

Фото: preventive.com

10 фактов в цифрах о профессиональной сфере «Наука, образование» в Иркутске:

1.     2% доля вакансий в начале года в Иркутске

В Иркутске предложения работы специалистам «Наука, образование» вошли в двадцатку наиболее популярных профсфер среди работодателей. 

2.     10% вакансий 

С начала года количество предложений о работе в профессиональной области «Наука, образование» в Иркутске выросло на 10% по сравнению с 2017 годом. В среднем по России в этот период динамика вакансий в этой сфере составила 37%. 

3.     +118% резюме  

Количество резюме, размещенных в профобласти «Наука, образование» в Иркутске в этом году выросло на 118%.  Сейчас в нашем городе почти 3000 соискателей данной сферы.

4.     2 человека на место 

hh.индекс (количество резюме не одну вакансию) составил 2,2 –  т.е. на одну позицию в профобласти в этом году претендует не более 3 соискателей. Нормой на рынке труда считается соотношение 4-5 резюме на 1 одну вакансию. 

5.     68% вакансий* – для преподавателей  

30% - для специалистов по языкам; 29% - для специалистов в гуманитарных науках; 13% - для специалистов без опыта. И только 4% - для физиков; 1% - для экономистов, 1% - для специалистов в науках о Земле. 

* Каждая вакансия может быть опубликована в нескольких профессиональных сферах.

6.  25 000 рублей – среднее зарплатное предложение 

Согласно аналитическому проекту «Люди в цифрах» компании HeadHunter, среднее вознаграждение, которое предлагали в научно-образовательной сфере в  Иркутске составило 25 000 рублей.

7.     77% соискателей – женщины

Больше, чем две трети соискателей в сфере «Наука, образование» - прекрасная половина человечества. И только 23% - мужчины.

8.     51% соискателей в возрасте от 26 до 35 лет

Больше всего соискателей профсферы «Наука, образование» в Иркутске в возрасте от 26 до 35 лет – 51%. Далее, в возрасте от 36 до 45 лет – 21%, от 20 до 25 лет – 12% соискателей. От 55 лет восемь процентов соискателей-мужчин и четыре процента женщин.

9.     92% соискателей имеют высшее образование

Незаконченное высшее образование есть у 3% соискателей в сфере «наука, образование», среднее специальное – у 5%. Докторская и кандидатская степени есть у 4% соискателей.

10.     86 специалистов по биотехнологиям

Сегодня в Иркутске более 80 резюме соискателей редкой специализации в области биотехнологий. В качестве основных ключевых навыков они назвали «Написание научных статей», «Английский язык» и «Научные исследования».


<p>Фото: preventive.com</p>
/ СИА /
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