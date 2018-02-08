Два жителя Иркутской области незаконно охотились на сибирских косуль

Два жителя Усть-Удинского района, не имея разрешений на добычу охотничьих ресурсов, осенью 2017 г. при помощи петель добыли две сибирских косули. В результате их действий государственному охотничьему фонду был причинен ущерб на общую сумму 120 тысяч рублей. Фото: krskstate.ru

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в правоохранительные органы направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании местных жителей: по ч.2 ст.245 УК РФ – жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору; и по ч.2 ст.258 УК РФ – незаконная охота с причинением крупного ущерба, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

По признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК РФ, в феврале 2018 г. возбуждено уголовное дело. По второму материалу проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.