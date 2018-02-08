Администрацией Братска заключены соглашения о взаимном сотрудничестве с «РУСАЛом», «Группой «Илим», «Транснефтью» и «Сбербанком»

Администрацией Братска заключены соглашения о взаимном сотрудничестве с ПАО «РУСАЛ Братск», Филиалом АО «Группа «Илим» в Братске, ООО «Транснефть – Восток» и ПАО «Сбербанк».

Подписание документов состоялось сегодня в городской администрации на заседании Клуба деловых людей города Братска. Об этом сообщается на сайте администрации города.

ОК РУСАЛ и администрация г. Братска подписали соглашение о сотрудничестве на 2018 год, которое предусматривает реализацию комплекса мероприятий развития промышленного потенциала и социальной инфраструктуры города. Всего на совместные социальные проекты впервые будет направлено 100 млн рублей.

Подписи под документом поставили мэр Братска Сергей Серебренников и управляющий директор Братского алюминиевого завода Евгений Зенкин в присутствии генерального директора РУСАЛа Владислава Соловьева.

Партнерство предполагает реализацию целого комплекса проектов по благоустройству и развитию общественных пространств Братска, включая Парк металлургов, спортивные стадионы «Металлург» и «Северный Артек», театрально-концертный центр «Братск-Арт» и другие. Кроме того, в рамках партнерства будут проводиться культурные, образовательные и волонтерские мероприятия для жителей города, продолжится реконструкция зеленых насаждений на территории Братска, а также оздоровление детей.

Фото: пресс-служба БрАЗа ОК РУСАЛ

– Для компании РУСАЛ Братский алюминиевый завод – одно из ключевых предприятий, поэтому для нас особенно важно, чтобы и в самом городе шло постоянное развитие, проживание в нем становилось более комфортным, чтобы молодежь оставалась и в городе, и на нашем предприятии. Мы каждый год подписываем соглашение с администрацией Братска, это стало доброй традицией. Для нас очень важно, чтобы постоянно улучшались и условия труда на заводе, и условия жизни в городе, – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

– Мы впервые подписываем соглашение с Братским алюминиевым заводом и компанией РУСАЛ на рекордную сумму 100 миллионов рублей. В результате будет поддержано много объектов культуры, отдыха спорта в нашем городе, – заявил мэр Братска Сергей Серебренников.

Благодаря предыдущим соглашениям администрации Братска с компанией РУСАЛ в городе реконструирован Парк металлургов, развиваются значимые объекты культуры, спорта и отдыха, завершается переселение жителей поселка Чекановский из санитарно-защитной зоны БрАЗа.