В 2017 году банки одобряли две из трех заявок граждан на ипотеку

Доля одобренных банками заявок граждан на ипотеку выросла до 67,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В 2017 году уровень одобрения банками заявок граждан на предоставление ипотечных кредитов увеличился на 3,0 процентных пункта до 67,5%. Таким образом, в прошлом году банки удовлетворили более 2/3 заявок граждан, желающих приобрести жилье в кредит.

«2017 год был отмечен серьезным увеличением темпов жилищного кредитования в стране, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Ипотека, по сути, стала одним из основных «драйверов» роста всего розничного кредитования. В числе главных причин – улучшение банками условий кредитования и, прежде всего, снижения процентных ставок по ипотечным кредитам. О более «либеральном» подходе банков к жилищному кредитованию свидетельствует и наблюдаемый нами последние два года постоянно растущий уровень одобрения ипотечных заявок граждан. При этом важно отметить, что активность в последнее время проявляют не только кредиторы, но и граждане с хорошей кредитной историей. После некоторого перерыва данная категория граждан стала охотнее прибегать к заемным средствам на приобретение недвижимости».