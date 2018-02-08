90% всех мошенничеств сосредоточено в моторном страховании

Страховые компании в 2017 году направили в правоохранительные органы более 8,1 тыс. заявлений по фактам страхового мошенничества, по 1,6 тыс. заявлений возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Отказано в возбуждении уголовных дел по почти 3 тыс. заявлений, остальные находятся на рассмотрении и пока по ним не приняты решения.

«Союз с третьего и четвертого квартала 2017 года стал собирать в обязательном порядке статистику по направленным правоохранителям заявлениям со стороны страховщиков по мошенничеству. До этого страховщики направляли эти данные в добровольном порядке, и цифры по первому полугодию 2017 года не полностью отражают ситуацию (фактически заявлений должно быть больше), но мы их суммировали с данными последних двух кварталов прошлого года. Статистика позволит отслеживать ситуацию в различных видах страхования. Пока «выдающимся» лидером остается ОСАГО, по которому и подается, возбуждается больше уголовных дел», - сказал И.Юргенс.

Президент ВСС сообщил, что больше всего заявлений в 2017 году страховщики подали в Центральном федеральном округе. «Это обусловлено большим числом договоров страхования, особенно по ОСАГО из-за большого количества автомобилей. Отсюда и больше злоупотреблений и попыток получить выплаты мошенническим путем», - отметил он.

«При этом очевидны проблемные регионы, где ситуация совершенно нездоровая. В Приволжском и Южном федеральных округах число заявлений стремится к уровню Центрального округа, при том что страховок там значительно меньше», - отметил И.Юргенс.

Он напомнил, что в прошлом году состоялись совещания представителей страхового сообщества с правоохранителями практически во всех федеральных округах. «По итогам были выработаны рекомендации для судов, полиции, прокуратуры, страховщиков и других сторон, которые могут повлиять на системное решение проблем, связанных со страховым мошенничеством. В каких-то регионах пошла реальная работа, «посадки» организованных групп, в каких-то ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Некоторые организованные преступные группы мигрируют в соседние субъекты РФ и округа», - сказал И.Юргенс.

Он отметил, что по оценочным данным страховщиков ранее возбуждалось порядка 8-12% уголовных дел от общего числа поданных заявлений. «Если условно опереться на такие данные, то видим позитивную динамику. По итогам прошлого года эта доля увеличилась до 20%», - сказал И.Юргенс.

«Если составить рейтинг видов страхования, в которых распространено мошенничество, то можно сказать, что около 90% всех мошенничеств сосредоточено в моторном страховании, на втором месте – страхование имущества и ответственности, на третьем месте – ДМС, на четвертом – жизнь и здоровье, далее – страхование выезжающих за рубеж», - отметил И.Юргенс.

«Мошенничество в основном носит латентный( скрытый) характер. Страховщики зачастую видят признаки мошенничества, однако несовершенство законодательства не позволяет доказать мошенничество и страховщику приходится платить, иначе будут нарушены сроки, что за собой потянут пении и штрафы и размер начисленных санкций превысит сам предмет мошенничества», - добавил И.Юргенс.