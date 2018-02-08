Иркутяне обсудили претендующие на благоустройство территории Октябрьского округа

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До конца марта в Октябрьском округе Иркутска составят рейтинг благоустраиваемых общественных пространств. Накануне жители округа обсудили шесть территорий, которые планируется благоустроить в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

На очередной сессии по соучаствующему проектированию горожане разрабатывали проекты обустройства различных площадок округа при содействии архитекторов, представителей администрации города, религиозных конфессий, общественных организаций, ТОСов, депутатов городской Думы и ЗС Иркутской области. Проекты, которые по итогам очного голосования получат максимальную поддержку, будут реализованы до конца года, отметил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Владимир Преловский.

«Сегодня наша задача – обсудить проекты, обозначить основные мероприятия, которые необходимо выполнить на определенной площадке, учесть потребности и пожелания жителей микрорайонов по благоустройству общественных пространств», – отметил глава округа Владимир Преловский.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в числе обсуждаемых проектов «Курсантский сквер». Инициативная группа граждан предлагает благоустроить парк на площади более 20 тыс кв. м, который станет местом отдыха для жителей городка ИВВАИУ.

Другим проектом стала инициатива жителей микрорайона Солнечный по благоустройству рощи напротив дома № 1 на проспекте Маршала Жукова. Горожане планируют расширить имеющуюся спортивную площадку, оборудовать велодорожки, пикниковую зону и место для выгула собак, выполнить дополнительное озеленение, а также назвать общественное пространство парком «Дружба».

Еще одна группа неравнодушных горожан предлагает благоустроить территорию в районе жилого дома 251Б на улице Байкальская, где также необходимы места для отдыха, занятий спортом и, особенно, проведение дополнительного озеленения.

Также обсудили проект реконструкции улицы Подгорная, в котором основная цель – создание комфортного места для прогулок и отдыха при сохранении исторической направленности, в том числе всех памятников истории и культуры, без ущерба для движения автотранспорта

Особое внимание участники сессии уделили проектам благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» и территории еврейского кладбища. Благоустройство этих территорий особенно поддерживают представители религиозных конфессий.

Пространства для благоустройства в 2018 году на территории Октябрьского округа в рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» будут определены рейтинговым голосованием в марте 2018 года. В Ленинском округе сессия по соучаствующему проектированию общественных пространств состоится 14 февраля в 18.00 в школе № 69 (ул. Летописца Нита Романова, 23).