Иркутская таможня: экспорт леса уменьшился, пиломатериалов – вырос

В 2017 году в Иркутской таможне лесоматериалы продекларированы более чем по 108 тысячам деклараций на товары (ДТ), в объеме 13,5 млн кубометров. В сравнении с 2016 годом увеличение количества таких ДТ составило 7%, а объем увеличился на 3%. При этом, круглого леса продекларировано 3,9 млн кубометров (снижение относительно 2016 года на 2%), а пиломатериалов 9,6 млн кубометров (больше относительно 2016 года на 5%). Таможенные платежи при экспорте лесоматериалов составили 2,9 млрд рублей.

Фото: пресс-служба таможни г. Иркутска

В прошлом году таможня Иркутска продолжала привлекать лесоэкспортеров к административной ответственности по фактам вывоза грубобрусованных лесоматериалов под видом пиломатериалов. Данная практика была впервые инициирована в 2016 году – общий объем выявленного грубого бруса тогда составил более 370 кубометров, возбуждено 80 ДАП, назначено штрафов на сумму более 2 млн рублей.

В 2017 году данная работа была продолжена, сообщает пресс-служба ведомства. В результате выявлено в 4 раза больше грубого бруса, по фактам вывоза грубобрусованных лесоматериалов под видом пиломатериалов возбуждено 289 дел об административных правонарушениях, в 3,6 раза выросли суммы назначенных штрафов (более 7 млн рублей).

Особое внимание уделялось контролю достоверности стоимости вывозимых пиломатериалов, с учетом индикативных цен. В отношении экспортируемых лесоматериалов, Иркутской таможней в 2017 году по корректировкам таможенной стоимости было довзыскано 27 млн рублей.

Увеличение процента охвата фактическим таможенным контролем товарных партий с низкой стоимостью, проведение рабочих встреч с участниками ВЭД, позволили достичь средней стоимости за 1 кубометра вывозимых пиломатериалов до 7 тысяч рулей и выше. Необходимо отметить, что повышение средней стоимости экспортируемых пиломатериалов, положительно отразилось на динамике налоговой отдачи от организаций лесного комплекса Иркутской области. По информации Министерства лесного комплекса Иркутской области, налоговая отдача возросла с 80 рублей в 2015 году до 236 рублей в 2017 году на 1 кубометр заготовленной древесины, то есть почти в 3 раза.