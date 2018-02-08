Клиенты ВТБ сэкономили около 130 млн рублей при оплате штрафов ГИБДД

Клиенты розничного бизнеса банка ВТБ за 2017 год сэкономили около 130 млн рублей при оплате штрафов ПДД благодаря возможности проводить эти операции со скидкой 50%.

Опцией по оплате штрафов со скидкой в прошлом году воспользовались около 135 тыс. клиентов ВТБ. Общее количество проведённых операций в интернет- и мобильном банке превысило 420 тысяч.

Норма, позволяющая оплачивать административные штрафы за нарушения ПДД в два раза дешевле, действует с 1 января 2016 г. Данное правило работает, если оплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

Большинство клиентов ВТБ оплатили в 2017 году штраф с 50-процентной скидкой. С момента начала работы сервиса общий объем экономии клиентов ВТБ превысил 260 млн рублей.