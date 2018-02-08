Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке

Промсвязьбанк значительно улучшил условия по ипотечным программам, снизив базовую ставку для первичного рынка до 9,4%.

По программе «Новостройка» такая ставка действует при первоначальном взносе от 20%. Для вторичного рынка по программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой» ипотечная ставка – от 9,5% годовых. В рамках предложения «Альтернатива» (кредит наличными под залог квартиры на любые цели) действует ставка 13,5% годовых.

Промсвязьбанк также предложил клиентам улучшенные условия по рефинансированию ипотечных кредитов для вторичного жилья: теперь клиенты могут рефинансировать кредит по ставке 9,5% годовых. Для погашения действующего ипотечного кредита, выданного в другом банке, клиенты в возрасте 21-65 лет могут получить 1-15 млн рублей в зависимости от остатка задолженности по действующему ипотечному кредиту. Денежные средства выдаются на срок от 36 до 300 месяцев.

«Ипотечные программы Промсвязьбанка – одни из самых заметных на рынке. Теперь клиенты ПСБ могут оформить ипотечный кредит по максимально выгодной ставке. Кроме того, Промсвязьбанк предлагает клиентам дополнительные опции – возможность оформить кредит без документального подтверждения доходов, а также учесть средства материнского капитала в качестве первоначального взноса, – комментирует Елена Назаренко, исполняющий обязанности директора по ипотечному кредитованию и партнерским программам Промсвязьбанка.

Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ ПСБ можно на сайте банка.