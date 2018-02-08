Связь-Банк снизил ставки по овердрафту для малого бизнеса до 14,75%

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) снизил ставки по программе «Овердрафт Online» на 2,25-2,5 процентных пункта.

В результате ставки по кредиту в форме овердрафт для компаний малого бизнеса в Связь-Банке составят 14,75% годовых в рублях по классической схеме кредитования и 17,5% по авансовой.

Овердрафт «Online» предназначен для покрытия кассовых разрывов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Программа оформляется легко, требуется минимальный пакет документов. При подаче онлайн-заявки решение принимается Банком всего за 2 дня. Лимит задолженности может составить до 50% от ежемесячного объема выручки по счету. Отсутствует ограничение по сроку непрерывной задолженности перед Банком, то есть нет необходимости «обнуления» лимита в течении года.

За счет реализованного функционала автоматического ежедневного погашения основного долга при поступлении денег на счёт размер задолженности снижается, и реальная ставка для клиента будет ещё меньше.