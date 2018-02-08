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Связь-Банк снизил ставки по овердрафту для малого бизнеса до 14,75%

8 февраля 2018

Связь-Банк  (группа  Внешэкономбанка) снизил ставки по программе «Овердрафт Online» на 2,25-2,5 процентных пункта.

В  результате  ставки  по  кредиту  в  форме  овердрафт для компаний малого бизнеса  в  Связь-Банке  составят  14,75%  годовых в рублях по классической схеме кредитования и 17,5% по авансовой.

Овердрафт  «Online» предназначен для покрытия кассовых разрывов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Программа  оформляется  легко,  требуется минимальный пакет документов. При подаче  онлайн-заявки  решение  принимается  Банком  всего  за 2 дня. Лимит задолженности  может  составить  до  50%  от ежемесячного объема выручки по счету.  Отсутствует  ограничение  по  сроку непрерывной задолженности перед Банком, то есть нет необходимости «обнуления» лимита в течении года.

За  счет  реализованного  функционала автоматического ежедневного погашения основного   долга  при  поступлении  денег  на  счёт  размер  задолженности снижается, и реальная ставка для клиента будет ещё меньше.


/ СИА /
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