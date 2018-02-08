Избран новый состав Совета директоров АО «АК Банк»

7 февраля 2018 года в Самаре состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «АК Банк», на котором был избран новый состав Совета директоров Банка. В него вновь вошли Алексей Леушкин (Председатель Совета директоров), Председатель Правления «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян, ректор Самарского государственного экономического университета Габибулла Хасаев. Также в качестве независимых директоров в Совет директоров «АктивКапитал Банка» вошли Виктор Гуднев и Владимир Сластенин.

Как сообщает пресс-служба банка, трудовой стаж Виктора Гуднева составляет около 50 лет, он награжден медалью «За трудовую доблесть». С февраля 2018 г. работает в ООО «РУТЭК».

Владимир Сластенин – известный самарский банкир с 25-летним опытом работы в финансовой сфере. Занимал руководящие должности в самарских и федеральных банках. С августа 2015 г. возглавлял департамент финансов Администрации г.о. Самара. С июля 2016 г. по октябрь 2017 г. занимал пост первого заместителя главы городского округа Самара.

Привлечение новых независимых директоров позволит «АктивКапитал Банку» использовать их опыт для решения стратегических задач и дальнейшего развития.

Справочная информация:

Акционерное общество «АктивКапитал Банк» (АО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 18 городах России, в том числе работают филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону. Универсальная лицензия ЦБ РФ №3006 от 22 января 2018 г.