Внешнеторговый оборот Иркутской области в 2017 году превысил 3,7 млрд долларов США

Количество оформленных Иркутской таможней деклараций на товары в прошлом году превысило 124 тысячи, что на шесть процентов больше результатов 2016 года. При этом, рост товарооборота с крупнейшим партнёром Иркутской области – Китаем – вырос на 30%.

Как рассказал на пресс-конференции 8 февраля и.о. первого заместителя начальника Иркутской таможни Евгений Остапенко, в целом внешнеэкономическая деятельность в Приангарье обеспечила 34,6% стоимостного товарооборота Сибирского региона. При этом большую часть товарооборота – 85% – составил экспорт. Внешнеторговые отношения были установлены с 99 странами. Крупнейшим торговым партнёром Иркутской области по-прежнему является КНР.

Основными экспортными категориями товаров стали лес, целлюлоза, алюминий. Импортирует Приангарье сырьё для различных видов промышленности и оборудование. Общее количество участников внешнеэкономической деятельности превысило 1300 предприятий, отправивших и получивших 124 тысячи товарных партий, что на 10% больше результатов прошлого года. В стоимостном выражении внешнеторговый оборот составил 6,327 миллиардов долларов, из которых 5,369 миллиардов пришлось на экспорт. Основными экспортёрами стали Индия, Тайвань, Индонезия, импортёрами – Нидерланды, Германия и Мексика. Активная торговля идёт с Японией, США, Турцией и Монголией.

По словам Евгения Остапенко, увеличение импортных операций связано с расширением действия перспективной технологии удалённого выпуска, реализуемой Центром электронного декларирования Иркутского таможенного поста, позволяющей декларирование вне зависимости от местонахождения товаров. Объём импортных деклараций вырос в 3,4 раза. Экспорт вырос за счёт увеличения объёмов поставок пиломатериалов и целлюлозы предприятиями Иркутской области. По итогам работы в 2017 году Иркутской таможней в федеральный бюджет перечислено более 10,892 млрд рублей.

В прошлом году, по итогам правоохранительной деятельности Иркутской таможни было возбуждено свыше двух тысяч дел об административных правонарушениях. В основном они касались недостоверного декларирования лесоматериалов. Возбуждено 20 уголовных дел, пять из которых связаны с контрабандой наркотических веществ, изъято 14 килограмм наркотиков. Четыре уголовных дела связаны с перемещением лесоматериалов. По девяти уголовным делам уже вынесены обвинительные заключения.

«Немаловажным вопросом стала работа по выявлению грубо обрусованных лесоматериалов. Это ситуация, когда декларант, уходя от таможенной пошлины по грубым лесоматериалам, некачественно обрабатывает лес, и вывозит его под видом пиломатериалов без пошлины. В прошлом году по этому направлению 289 дел было рассмотрено, вынесены решения по более семи миллионов рублей штрафа. Работа будет продолжаться, пока подобные нарушения не будут исключены», – отметил представитель таможенной службы.

Большое число нарушений было совершено физическими лицами при перемещении багажа на международном воздушном пункте пропуска в аэропорту Иркутска. Пассажиры пытались с нарушениями перевозить табачную продукцию, некурительный табак насвай, холодное оружие, алкоголь и таблетки с психотропными веществами. Отмечено несколько попыток ввоза чучел редких крокодилов. В целом, Иркутской таможней выявлено более 61,5 тысяч единиц контрафактной продукции, а также «санкционных» товаров производства Польши, США и Испании.