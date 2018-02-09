Братчанка обналичила маткапитал, фиктивно купив недвижимость

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Жительница Братска предстанет перед судом за присвоение средств материнского капитала. По версии следствия, женщина присвоила себе 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно данным ведомства, чтобы обналичить сертификат материнского капитала, женщина предоставила в ОПФР по Иркутской области ложные документы: договор целевого ипотечного займа, нотариального обязательства о выделении доли своим детям, свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Братский городской суд для рассмотрения по существу, говорят в прокуратуре Иркутской области.