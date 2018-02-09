Суд обязал администрацию Ангарска очистить город от снега

8 февраля Ангарский городской суд рассмотрел дело по административному иску прокурора Ангарска к администрации городского округа, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Речь шла о том, чтобы обязать власти выполнить в полном объеме работы по снегоочистке и приведению в соответствие с требованиями ГОСТа 57 участков дорог на территории округа. Суд требования прокурора удовлетворил.

Ранее прокурором в адрес мэра Ангарского городского округа было внесено представление в связи с недостаточными мерами для очистки городских улиц от снега. Также он требовал привлечь виновных лиц к ответственности. Поскольку действенных мер со стороны администрации принято не было, иск направили в суд.