Азиатско-Тихоокеанский банк запускает систему бесконтактных платежей Android Pay

С 5 февраля 2018 года мобильный платежный сервис Android Pay стал доступным для держателей карт Visa, выпущенных Азиатско-Тихоокеанским банком. Теперь клиенты АТБ смогут оплачивать покупки с помощью своего смартфона под управлением системы Android.

С 5 февраля 2018 года держатели карт Visa Азиатско-Тихоокеанского банка смогут пользоваться технологией Android Pay и оплачивать покупки c помощью смартфона в магазинах, приложениях и интернет-магазинах. Сервис позволяет не носить с собой все банковские карты, заменив их одним приложением на смартфоне. При оплате смартфоном, система не отправляет фактический номер кредитной или дебетовой карты, а использует номер виртуального аккаунта для представления учетной записи, что существенно повышает безопасность проводимых операций.

Начать пользоваться сервисом несложно. Для этого необходимо скачать и установить на своем устройстве приложение Android Pay из официального магазина Google – PlayМаркет, установить пароль разблокировки экрана, зарегистрировать отпечаток пальца, если устройство технически оснащено биометрическим сканером. Далее необходимо добавить любую платежную карту Visa Азиатско-Тихоокеанского банка. Приложение Android Pay можно установить на все устройства с бесконтактным модулем NFC и Android версии 4.4 и выше.

Для оплаты покупок с помощью Android Pay в магазинах достаточно разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу задней панелью мобильного устройства. При совершении покупки на сумму более 1 000 рублей, чаще всего, система запрашивает подтвердить оплату при помощи кода разблокировки экрана либо отпечатка пальца. Для оплаты бесконтактным способом в магазинах необходимо, чтобы устройство было оснащено NFC-чипом.

С помощью Android Pay также можно оплачивать покупки в мобильных приложениях и на сайтах через мобильную версию Google Chrome. В таких случаях, если приложение или сайт поддерживает технологию Android Pay, на странице оплаты появится кнопка «Оплатить через Android Pay». Помимо банковских карт в Android Pay можно хранить подарочные и бонусные карты торговых сетей, которые дают право на получение скидок при покупке. Чтобы подключить такую карту, пользователю нужно просканировать её штрих код с помощью телефона.

Комментирует советник председателя правления ─ директор банка по розничному бизнесу Александр Парамонов: «В России сервис Android Pay появился в мае 2017 года и наша страна стала 11-й, где этот сервис успешно стартовал. Мы стараемся идти в ногу со временем и предлагать самые современные и инновационные мобильные сервисы. Нам приятно отметить, что количество клиентов, которые проводят банковские операции с помощью Android Pay, постоянно растет. Уверен, что новый сервис будет востребован среди самых мобильных и активных клиентов Азиатско-Тихоокеанского банка».