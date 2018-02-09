В Иркутске обсудили благоустройство территорий Октябрьского округа

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До конца марта в Октябрьском округе Иркутска составят рейтинг благоустраиваемых общественных пространств. Накануне жители округа обсудили шесть территорий, которые планируется благоустроить в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на очередной сессии по соучаствующему проектированию горожане разрабатывали проекты обустройства различных площадок округа при содействии архитекторов, представителей мэрии, религиозных конфессий, общественных организаций, ТОСов, депутатов городской думы и Законодательного собрания Иркутской области. Проекты, которые по итогам очного голосования получат максимальную поддержку, будут реализованы до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Владимир Преловский.

– В нашем округе есть территории, которые мы хотим сделать более привлекательными, удобными для жизни и отдыха горожан. Программа «Формирование комфортной городской среды» будет действовать до 2022 года. За это время совместными усилиями мы сможем благоустроить парки, скверы, дворовые территории. Сегодня наша задача – обсудить проекты, обозначить основные мероприятия, которые необходимо выполнить на определенной площадке, учесть потребности и пожелания жителей микрорайонов по благоустройству общественных пространств, – отметил он.

В числе обсуждаемых проектов «Курсантский сквер». Инициативная группа жителей предлагает благоустроить парк на площади более 20 тысяч квадратных метров, который станет местом отдыха для жителей городка ИВВАИУ, а также будет напоминать об истории военного училища. Другим проектом стала инициатива жителей микрорайона Солнечный по благоустройству рощи напротив дома № 1 на проспекте Маршала Жукова. Горожане планируют расширить имеющуюся спортивную площадку, оборудовать велодорожки, пикниковую зону и место для выгула собак, выполнить дополнительное озеленение, а также назвать общественное пространство парком «Дружба».

Еще одна группа иркутян предлагает благоустроить территорию в районе жилого дома 251Б на улице Байкальская, где также необходимы места для отдыха, занятий спортом и, особенно, проведение дополнительного озеленения. Также обсудили проект реконструкции улицы Подгорная, в котором основная цель – создание комфортного места для прогулок и отдыха при сохранении исторической направленности, в том числе всех памятников истории и культуры, без ущерба для движения автотранспорта.

Особое внимание участники сессии уделили проектам благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» и территории еврейского кладбища. Благоустройство этих территорий особенно поддерживают представители религиозных конфессий. На встрече также говорили о возможности создания на этих территориях условий для тихого отдыха, своего рода места памяти, музея под открытым небом.

По всем проектам высказаны замечания экспертов из числа представителей профессионального сообщества архитекторов и проектировщиков, а также общественных организаций. Замечания и предложения учтены и будут использованы при доработке проектов.

Пространства для благоустройства в 2018 году на территории Октябрьского округа в рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» будут определены рейтинговым голосованием в марте 2018 года. Напомним, что подобные сессии уже прошли в Свердловском и Правобережном округах Иркутска, на которых жители также обсудили проекты благоустройства общественных пространств в своих районах. В Ленинском округе сессия по соучаствующему проектированию состоится 14 февраля в 18.00 в школе № 69 (ул. Летописца Нита Романова, 23).