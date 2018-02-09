Подозреваемого в нападении на офисы микрозаймов задержали в Иркутске

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В Иркутске оперативники задержали подозреваемого в двух разбойных нападениях на офисы микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Первое нападение было совершено 2 февраля около 19.00 на улице Розы Люксембург в Ново-Ленино. Тогда, напомним, неизвестный мужчина под угрозой применения ножа в отношении менеджера похитил около 25 тысяч рублей. Второе нападение произошло 7 февраля около 20.00 на той же улице, но на этот раз нападавшему не удалось завладеть какими-либо денежными средствами, так как менеджер нажала тревожную кнопку.

После первого преступления оперативники с камер наблюдения ближайшего магазина, куда заходил подозреваемый, изъяли видеозапись с его изображением. Информация с видео разыскиваемого была размещена в СМИ и социальных сетях.

В результате один из пользователей «Инстаграм», проживающий в другом регионе, узнал в возможном преступнике ранее знакомого ему человека. О своих предположениях молодой человек незамедлительно сообщил в полицию

После второго преступления оперативники уголовного розыска, в свою очередь, имея предположительные координаты и описание злоумышленника, задержали его.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения.