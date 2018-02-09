ВТБ наградил победителей национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший интернет-проект»

Банк ВТБ принял участие в подведении итогов финального этапа ежегодной Всероссийской национальной премии «Бизнес-Успех». Награждение победителей состоялось 7 февраля в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни», организованного общественной организацией «Опора России», Общественной палатой РФ и Агентством стратегических инициатив при поддержке ВТБ.

Специальный приз от банка ВТБ — сертификат на бесплатное премиальное обслуживание — был вручен победителю в номинации «Лучший интернет-проект». Лауреатом стал Алексей Козак из Калининграда (компания «KODE») за разработку мобильных приложений «KODE» для авиакомпаний, банков и бизнеса, а также для блокчейн и peer-to-peer проектов. Для своих заказчиков разработчики создают уникальные и качественные приложения на Android и iOS-платформе, при этом оказывая весь спектр услуг: от бизнес-аналитики и разработки до тестирования и поддержки. Калининградская компания вошла в топ-10 мобильных разработчиков, работающих с крупнейшими компаниями в стране. аккредитована в Минкомсвязи России и считается лучшей в этом сегменте в Калининграде.

Сертификат на бесплатное премиальное обслуживание, которое включает годовое обслуживание счета юридического лица, возможность открытия депозита с повышенной ставкой, продвижение компании на B2B-платформе «ВТБ Бизнес-коннект» победителю вручили заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов и руководитель департамента малого бизнеса банка ВТБ — старший вице-президент Спартак Солонин.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Предпринимательское сообщество в России становится все более активным, а подобные мероприятия предоставляют участникам возможности открыть для себя новые точки роста, получить советы экспертов и найти потенциальных партнеров для дальнейшего развития на рынке. У ВТБ более 560 тысяч клиентов из сектора малого и среднего бизнеса, и мы намерены наращивать свою долю в этом сегменте, в том числе поддерживая стремление молодых предпринимателей развиваться, предлагать инновационные бизнес-идеи».

Группа ВТБ уже несколько лет подряд поддерживает премию «Бизнес-Успех». В 2017 году ВТБ принимал участие не только в работе жюри конкурсной комиссии по отбору победителей премии, но и в пленарных сессиях. проходивших в течение года в рамках региональных форумов «Территория бизнеса — территория жизни». Для финалистов конкурса ВТБ также провел тематический круглый стол «Новые горизонты e-commerce для малого и среднего бизнеса в России», где обсуждались перспективы и возможности выхода на экспорт для российского малого и среднего бизнеса через e-commerce и цифровизация МСБ, а также роль глобальных платформ в продвижении и масштабировании бизнеса.

За 2017 год на конкурс было подано более 1600 заявок от активных бизнесменов со всей России, а в финале приняли участие более двух тысяч предпринимателей из разных регионов страны.