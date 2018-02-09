Альфа-Банк начинает выдачу льготных кредитов под 6,5% для малых и средних предприятий

Альфа-Банк одним из первых начинает прием заявок на выдачу льготных кредитов для малых и средних предпринимателей (МСП) по ставке 6,5% годовых. Данные условия предусмотрены программой субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу (МСП) из федерального бюджета, утвержденной Минэкономразвития РФ. Напомним, накануне Альфа-Банк был аккредитован в качестве уполномоченного банка для участия в этой программе.

Получить льготные кредиты могут субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие критериям 209-ФЗ. Финансирование выделяется на проекты в приоритетных отраслях: в том числе, в сельском хозяйстве, на обрабатывающих производствах, в строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.

Кредиты могут быть выданы на пополнение оборотных средств в размере не более 100 млн руб. на одного заемщика, а также на инвестиционные цели. Объем инвестиционного финансирования может достигать 1 млрд руб. на одного заемщика. При этом, согласно условиям программы, кредитный договор должен быть заключен в 2018 году. Рефинансированию не подлежат кредиты, предоставленные в рамках других программ господдержки (например, корпорации МСП и Минсельхоза РФ).

«Альфа-Банк всегда стремится поддерживать рост бизнеса наших клиентов. Мы подготовили все процедуры для того, чтобы начать оперативное рассмотрение заявок и выдачу необходимых средств нашим клиентам на льготных условиях уже в феврале. Альфа-Банк также рад предложить максимально комфортные и гибкие условия расчетного обслуживания», — отмечает руководитель по развитию кредитования среднего и регионального корпоративного бизнеса Альфа-Банка Александр Османов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.