Sberbank Private Banking третий год подряд лучший в рейтинге авторитетного журнала Euromoney

По результатам обзора Private Banking and Wealth Management Survey 2018 подразделение Сбербанка Sberbank Private Banking стало лучшим сразу в двух номинациях: Investment Banking Capabilities («Возможности инвестиционно-банковского обслуживания») и Innovative Technology — Client Experience («Инновационные технологии — опыт работы с клиентами»).

Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking: «По условиям рейтинга себя выдвигать нельзя, только своих конкурентов. Награда журнала Euromoney третий год подряд означает, что конкуренты наравне с клиентами признают нас лидерами рынка private banking. При этом высшие оценки мы получаем в приоритетных для нас областях».

Кроме того, Сбербанк первенствовал ещё в двух номинациях рейтинга: Commercial Banking Capabilities и SRI/Social Impact Investing.

Рейтинг Euromoney базируется на оценках игроков сектора частного банковского обслуживания клиентов с входным порогом от $1 млн. Он проводится на основе опроса участников рынка в различных регионах. Итоги на локальном и глобальном уровнях подводит экспертная комиссия журнала Euromoney.

Опрос для Private Banking and Wealth Management Survey 2018 проходил в период с 15 августа по 13 октября 2017 года и собрал 2,4 тысячи мнений участников.

В 2017 году Sberbank Private Banking получил высокие оценки в национальных рейтингах: занял первое место в категории «Лучшие российские банки для миллионеров» журнала Forbes, стал лучшим по результатам исследования Frank RG Private Banking Rating и по версии журнала Global Finance.

Euromoney — международный журнал о банковском секторе, финансах и рынках капитала. Аудитория издания включает топ-менеджмент крупных компаний, инвесторов, представителей финансового сектора более сотни стран. Журнал регулярно проводит опросы экспертов рынка и составляет рейтинги, которые по праву считаются наиболее авторитетными в отрасли.