Банк УРАЛСИБ выступил партнером финального этапа Национальной премии и форума «Бизнес-Успех»

Банк УРАЛСИБ выступил официальным партнером финала Национальной премии «Бизнес-Успех» и наградил победителя в номинации «Лучший женский проект».

Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров наградил победителя в номинации «Лучший женский проект» Анастасию Симонову из г. Миасса (Челябинская область) – основателя и директора компании «Корпорация Солнца», которая занимается производством косметики из натуральных ингредиентов. Анастасия получила сертификат на обучение в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г. В. Плеханова). Сертификат дает возможность пройти курс по дополнительной программе профессиональной подготовки «Предпринимательство и управление проектами» в рамках проекта «Образовательный акселератор женского предпринимательства».

Сегодня мне особенно приятно вручать диплом победителю в номинации «Лучший женский проект». Тема женского предпринимательства, женской активности в бизнесе очень близка и нам, и нашим партнерам, в сотрудничестве с которыми мы в последний год активно проводим мероприятия по поддержке женщин-предпринимателей, в том числе и тех, кто только приступает к запуску своего дела. То, что Банк УРАЛСИБ делает сегодня для предпринимателей – это формирование экосистемы, которая обеспечит нашим клиентам полный спектр финансовых и нефинансовых услуг на всех этапах развития бизнеса. Константин Бобров, Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сегодня мне особенно приятно вручать диплом победителю в номинации «Лучший женский проект». Тема женского предпринимательства, женской активности в бизнесе очень близка и нам, и нашим партнерам, в сотрудничестве с которыми мы в последний год активно проводим мероприятия по поддержке женщин-предпринимателей, в том числе и тех, кто только приступает к запуску своего дела. То, что Банк УРАЛСИБ делает сегодня для предпринимателей – это формирование экосистемы, которая обеспечит нашим клиентам полный спектр финансовых и нефинансовых услуг на всех этапах развития бизнеса.

Торжественное награждение состоялось в рамках Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни», собравшего более 800 участников. Финальный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» состоялся в Москве 7 февраля 2018 года. Экспертное жюри оценивало бизнес-идеи финалистов с точки зрения нестандартного подхода и креативных идей.

Банк УРАЛСИБ на мероприятии также представляла руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Екатерина Маландий, которая выступила с презентацией на круглом столе «Женщины в креативных индустриях. Мировой опыт».

Женское предпринимательство играет важную роль и становится все более значимым для экономики всей страны. В целях поддержки женщин на этапе старта и развития бизнеса Банк УРАЛСИБ создал бесплатный образовательный проект – Университет бизнеса, направленный, в том числе, на обучение аспектам бизнеса и популяризацию предпринимательства среди женщин. Формат проекта позволяет получать необходимые для запуска собственного дела знания. Кроме того, в сотрудничестве с «ОПОРОЙ РОССИИ» в конце января УРАЛСИБ запустил кредитный продукт специально для женщин-предпринимателей на старт бизнеса. Екатерина Маландий, Руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Женское предпринимательство играет важную роль и становится все более значимым для экономики всей страны. В целях поддержки женщин на этапе старта и развития бизнеса Банк УРАЛСИБ создал бесплатный образовательный проект – Университет бизнеса, направленный, в том числе, на обучение аспектам бизнеса и популяризацию предпринимательства среди женщин. Формат проекта позволяет получать необходимые для запуска собственного дела знания. Кроме того, в сотрудничестве с «ОПОРОЙ РОССИИ» в конце января УРАЛСИБ запустил кредитный продукт специально для женщин-предпринимателей на старт бизнеса.

Премия организована Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общественной палатой РФ и Агентством стратегических инициатив. Цель премии – популяризация малого и среднего бизнеса, а также распространение успешного опыта улучшения бизнес-климата на местах. В 2017 году премия получила статус Открытого регионального этапа. Это означает, что предприниматели и муниципалитеты могут принять участие в конкурсе, независимо от федерального округа. Жюри оценило презентации лучших проектов в нескольких номинациях, в числе которых «Лучший экспортный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева», «Лучший социальный проект», «Лучший производственный проект» и другие.