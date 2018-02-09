РСХБ предлагает специальные ставки по потребительским кредитам в феврале – от 10%

Россельхозбанк предлагает специальные ставки по потребительским кредитам для различных категорий клиентов в феврале 2018 года.
Для работников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов Банка минимальная ставка по потребительскому кредиту свыше 200 000 рублей составляет 10,0%. При получении кредита в сумме свыше 500 000 рублей сроком больше 1 года действует фиксированная ставка – 12,5%.
В течение февраля в честь Дня защитника Отечества Банк предлагает фиксированную ставку – 13,5% при предъявлении удостоверения личности военнослужащего либо военного билета. Для работников Министерства обороны и иных силовых ведомств ставка составляет 12,5%.
Более подробная информация об условиях потребительских кредитов.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.