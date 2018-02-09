Новые вагоны с розетками и кондиционерами поступили на ВСЖД

22 плацкартных вагона пополнили парк пассажирских вагонов Восточно-Сибирского филиала ФПК. В дальнейшем они будут эксплуатироваться в составе поезда № 91/92 Северобайкальск – Москва.

В подвижном составе предусмотрены современные системы безопасности и связи, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Кроме того, учтены пожелания пассажиров для обеспечения комфорта в поездке: вагоны оборудованы автоматическими дверями с электромеханическим приводом, кондиционерами и биотуалетами. У каждого места установлена электрическая розетка с напряжением 220В, предусмотрена беспроводная точка доступа Wi-Fi, а в служебных отделениях - СВЧ-печь и холодильник.

Данные вагоны изготовлены в специальном климатическом исполнении, которое позволяет эксплуатировать при температуре наружного воздуха от -45 до +450С.

Как отметил начальник ВСЖД Василий Фролов, вопрос по обновлению подвижного состава был поднят жителями северных территорий во время совместной рабочей поездки с Правительством Бурятии в прошлом году. Благодаря совместным усилиям поезд сформирован из новых вагонов, которые отвечают самым современным требованиям комфорта.