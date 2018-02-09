Почти на 5 тысяч человек уменьшилось население Иркутской области за год

В 2017 году в Приангарье зарегистрировали убыль населения. Главной причиной этого стало повсеместное снижение рождаемости а также отток мигрантов, сообщает Иркутскстат.

Фото: fakelo.ru

По предварительным данным, численность постоянного населения Иркутской области на 1 января 2018 года составила 2404,0 тыс. человек и уменьшилась за год на 4,9 тыс. человек за счет миграционной убыли.

Источник: Иркутскстат

По сравнению с 2016 годом число зарегистрированных родившихся снизилось на 10%, а умерших - на 3,8%.

За 2017 год зарегистрировано 20248 браков и 11778 разводов. На 1000 браков пришлось 582 развода. По сравнению с 2016 годом браков зарегистрировано больше на 14,9%, разводов – на 1,1%.

Миграционные потоки складывались следующим образом:

Источник: Иркутскстат

По сравнению с 2016 годом число прибывших увеличилось на 5,9%, выбывших - на 3,5%, миграционная убыль сократилась на 1219 человек (на 17,1%).

Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет оттока населения в другие регионы России.