Иркутской области выделено больше 15 млн рублей на развитие базовых видов спорта

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Иркутской области выделена субсидия из федерального бюджета в размере больше 15 млн рублей на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта для сборных команд России. Соответствующее соглашение заключено с Министерством спорта России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра спорта Иркутской области Илью Резника.

– В этом году для Иркутской области значительно увеличена субсидия из федерального бюджета на подготовку спортивного резерва для сборных команд России. В 2017 году она составляла около 6 млн 349 тыс. рублей, еще 3 млн 127 тыс. рублей были выделены из областного бюджета. В этом году с учетом областного финансирования сумма составит 19 млн 347 тыс. рублей, – рассказал Илья Резник.

Как пояснил министр, для Иркутской области базовыми являются 18 видов спорта. Это зимние виды спорта – бобслей, конькобежный спорт и санный спорт, летние – бокс, велоспорт-шоссе, дзюдо, легкая атлетика, прыжки на батуте, пулевая стрельба, спортивная борьба (вольная), стрельба из лука, тхэквондо, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, спортивная аэробика, самбо, спорт глухих.