Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева будет сотрудничать с музеями Южной Кореи

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева договорился об обменных выставках с министерством культуры, спорта и туризма города-метрополии Тэджон (Республика Корея), сообщает пресс-служба регправительства. Соответствующий документ подписали 7 февраля в Усадьбе В.П. Сукачева директор музея Наталья Сысоева и министр корейского города-метрополии Хва Сон Ли. Уже летом этого года в Иркутске состоится выставка современных корейских художников.

Фото: irkobl.ru

Делегация города-метрополии Тэджон в составе министра по культуре, спорту и туризму, директора Музея изобразительных искусств Тэджона и председателя Ассоциации художников находится в Иркутске с рабочим визитом с 5 февраля по приглашению Иркутского художественного музея. Иностранные гости посетили все отделы музея им. В.П. Сукачева, встретились с представителями Центра корейской культуры, побывали на концерте в областной филармонии, спектакле Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского, этнографическом музее «Тальцы» и Байкальском музее.

В Усадьбе В.П. Сукачева состоялась встреча делегации города-метрополии Тэджон с министром культуры и архивов Иркутской области Ольгой Стасюлевич и заместителем руководителя агентства по туризму Иркутской области Светланой Кравцовой. Министр культуры, спорта и туризма города Тэджона Хва Сон Ли отметил, что очень впечатлён культурой и искусством Приангарья, и выступил с предложением заключить Соглашение о сотрудничестве в области культуры и искусства между Иркутской областью и городом-метрополией Тэджон (Республика Корея). Оно может заключаться в осуществлении «различных совместных проектов в области культуры и искусства, обменных выставок и гастролей, обмена научной информацией для взаимного усовершенствования и пользы сторон», говорится в официальном письме на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

По словам корейской стороны, первым шагом в таком сотрудничестве могут стать обменные выставки между иркутским и тэджонским музеями, а также перекрестные гастроли симфонических оркестров. На официальной встрече министры также обсудили возможность культурных связей в области музыки, кинематографа, библиотечного дела, развития туризма.

— Мы познакомились с богатейшей коллекцией иркутского музея и более всего заинтересованы в творчестве, связанном с исторической темой освоения Сибири, — сказал Хва Сон Ли.