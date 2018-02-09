Мировые рынки лихорадит. Что дальше?

Сегодняшнее утро выглядит драматично. Все значимые индикаторы закрылись в красном - инвесторы выходят из активов, пока цена за своевременный выход не стала слишком высокой.

Американские биржи закрыли предыдущую сессию резким провалом - после непродолжительной паузы на площадку вернулись агрессивные продавцы. Фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с потерями, по 2581,00 (-3,75%). Азиатские площадки сегодня также утянуло в отрицательную зону. Индекс Nikkei 225 падал на 0,24%, ASX Australia отступал на 0,9%, Shanghai Composite рухнул на 5,5%. Hang Seng просел на 3,5%.

Нефть теряет вес утром в пятницу. Нет ярко выраженного негатива, кроме наблюдаемой стабилизации доллара США и просадки на заокеанских биржах. Уже неоднократно говорилось о том, что без свежих «бычьих» драйверов проход выше для черного золота затруднен. Рынок так и не нашел соответствующего катализатора и под тяжестью внешнего фона распродает сырье. «Бочка» североморской нефти торгуется по $64,4 (-0,6%).

Мрачный внешний фон окажет выраженное влияние на открытие торгов на Московской бирже. Индекс МосБиржи с большой долей вероятности стартует сто снижением на 1% в среднем. Индекс РТС может проследовать в область 1200 пунктов, как и было видно ранее.

Торги рублем в пятницу на Московской бирже откроются ослаблением «россиянина» в парах с иностранными валютами. Ключевое событие сегодняшнего дня - заседание ЦБ РФ - в целом уже учтено в котировках рублевых пар, волатильность может возрасти, только если регулятор заметно изменит риторику своих комментариев. В текущих условиях разумнее всего сократить ставку на 25 базисных пунктов и вернуться к новым понижениям в марте. Однако ЦБ может пойти ва-банк и снизить ее на 50 базисных пунктов, если сочтет инфляцию опасной. Американская валюта сегодня направится к 58,50-59,50 руб. Пара евро/рубль проведет сессию пятницы в пределах 71,50-72,50 руб.

Евро/доллар в начале торгового дня ограниченно подрастает и торгуется по 1,2260. Рыночный спрос на доллар по-прежнему хорошо прослеживается, поэтому на протяжении сессии не исключены изменения траектории движения основной валютной пары. Доллар сейчас - основной защитный актив.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари