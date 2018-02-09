200 тысяч рублей ущерба нанесли лесфонду Иркутской области нелегальные лесозаготовители

Полиция задержала пятерых граждан в возрасте от 27 до 56 лет, подозреваемых в незаконной рубке леса в Мироновском лесничестве Чунского района Иркутской области.

С места происшествия изъяты две единицы погрузочной техники, четыре бензопилы, а также сортимент леса объёмом 45 кубических метров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный от нелегальной деятельности лесорубов, превысил 200 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «незаконная рубка лесных насаждений».