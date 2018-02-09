18 февраля в Иркутске пройдут масленичные гуляния

Народные гуляния, посвященные Масленице, пройдут в областном центре 18 февраля на площади у дворца спорта «Труд» (начало в 13.00), острове Конный (в 14.00), заливе Якоби (в 13.00) и площади у ТЦ «Европарк» (в 11.00). Мероприятия проводятся в рамках всероссийского фестиваля «Выходи гулять!». Об этом сообщил начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Виталий Барышников.

В этот же день (18 февраля) праздничные мероприятия состоятся в разных районах города: на ипподроме и в роще Каштаковской (в 12.00), в микрорайоне Зеленый, 42 (в 15.00), на площади бульвара Постышева (в 14.00), в парке имени Парижской коммуны (в 13.00), на бульваре Рябикова, 2Б (в 14.00), в м-не Университетский, 16а (в 15.00), на улице Днепровская, 2а (в 12.00), в парке Комсомольский (в 13.00), на улице Воровского, 12 (в 14.00), на территории школы №29 (в 12.00).

Кроме того, 17 февраля в 14.00 праздники пройдут у ледокола «Ангара» и в городке ИВАТУ.

«Особенность нынешнего праздника состоит в том, что мы, наряду с традиционными местами празднования, будем проводить народные гуляния на новых общественных пространствах, которые были созданы в прошлом году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», − отметил Виталий Барышников.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, возле мест проведения массовых праздников 17 и 18 февраля будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции.