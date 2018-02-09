Открыта пятидесятая ледовая дорога в Иркутской области

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В настоящий момент на контроле инспекции по маломерным судам находятся 50 переправ. Еще одна безопасная ледовая дорога соединила два населенных пункта Братского района. Воспользоваться ей смогут автовладельцы, чьи транспортные средства не превышают массу 5 тонн.

Допущена к эксплуатации ледовая переправа от села Ключи-Булак до поселка Харанжино через реку Ия.

По информации пресс-служба МЧС по Иркутской области, нарушение правил при пользовании переправами или наплывными мостами влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юрлиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.