Государственная жилищная инспекция Иркутской области вдвое улучшила работу в 2017 году

На видеоселекторном совещании заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис огласил итоги рейтинга 85 региональных государственных жилищных инспекций России за 2017 год: с 40-го места в рейтинге министерства по итогам 2016 года государственная жилищная инспекция Иркутской области по итогам 2017 года поднялась на 22-е место.



Основные критерии, по которым министерство оценивало деятельность ГЖИ, включали долю результатов проверок, признанных недействительными, исполненных предписаний, судебных решений, вступивших в силу, своевременность предоставления отчетов в Минстрой России, наличие и функционирование «горячей линии» и другие.

«По итогам работы за 2017 год среди жилищных инспекций хотелось бы отметить коллег, которые двинулись очень серьезно вперед, существенно улучшили свою работу. С точки зрения динамики в два раза улучшила свою работу Иркутская область. Воронежская область, Чукотка, Ярославская область, Магадан очень серьезно двинулись вперед», – отметил Андрей Чибис.По информации пресс-службы Иркутской области, также были названы регионы, которые заняли последние строчки рейтинга. Среди них Камчатский край, Вологодская, Архангельская, Новгородская Псковская, Орловская, Пензенская области, Республика Тыва, Крым, Северная Осетия-Алания, Калмыкия и Карачаево-Черкесская Республика.

Как сообщил руководитель службы госжилнадзора Иркутской области Александр Проценко, полномочия службы распространяются на лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (МКД), региональный лицензионный контроль, государственный жилищный надзор и контроль за формированием фонда капитального ремонта дорог.

