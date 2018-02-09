Руководители генеральных консульств рассказали о планах сотрудничества с Прибайкальем

Губернатор Сергей Левченко встретился с руководителями генеральных консульств, расположенных в Иркутске. Встреча была приурочена ко Дню дипломатического работника, который в России отмечают 10 февраля.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Участие во встрече приняли генеральный консул Монголии в Иркутске Лувсандагва Амарсанаа, генеральный консул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф Свидерек, генеральный консул Китайской Народной Республики в Иркутске Цао Юньлун, генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ом Ки-Ён и руководитель территориального органа – представитель Министерства иностранных дел России в Иркутске Людмила Курбатова.

Иркутская область имеет много международных связей. В 2017 году глава региона проводил встречи с представителями Беларуси, Польши, Южной Кореи, Монголии, Китая, Вьетнама, Индии. Были подписаны десятки соглашений о сотрудничестве и контрактов в сфере экономики, торговли, образования, медицины, туризма, культуры.

Внешнеторговый товарооборот Иркутской области с Китаем за 2017 год увеличился на 30 процентов по сравнению с 2016 годом и составил рекордную за последние годы сумму – 3,7 млрд долларов США. Республика Корея также входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области. По предварительным итогам в 2017 году взаимный товарооборот составил 191 млн долларов США. Показатели Монголии и Польши ниже – 64 млн долларов США и 120 млн долларов США соответственно, но генеральные консулы обеих стран заверили Губернатора Сергея Левченко о желании стран расширить сотрудничество.

Генеральный консул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф Свидерек сообщил, что в мае Иркутск планирует посетить делегация самого крупного региона Польши – Мазовецкого. В октябре прибудет экономическая миссия этой страны, участие в которой примут представители крупных предприятий. Это может дать толчок развитию экономических отношений с нашим регионом. В сентябре в Иркутске состоится ставший уже традиционным фестиваль польского кино.

В расширении отношений заинтересована и Монголия. В марте в Иркутск приедет делегация этой страны, которая будет искать возможности снизить таможенные пошлины, которые на данный момент серьёзно ограничивают товарооборот. Также обсуждается вопрос поставок сжиженного газа. Республика Корея заинтересована в развитии медицинского туризма. В марте в Сибэкспоцентре состоится выставка, где будут представлены 30 больниц и медицинских учреждений этой страны. В этом году один из городов Республики Корея – Санджу – планирует заключить побратимские отношения с городом Ангарском, сообщает пресс-служба правительства региона.