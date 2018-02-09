Услуги ПСБ-Форекс стали доступны для физических лиц

Для этого необходимо заключить рамочный договор с ПСБ-Форекс через интернет-банк PSB – Retail Промсвязьбанка. Также через интернет-банк можно без комиссии пополнить специальный раздел номинального счета.

Минимальный первоначальный объём средств для активации торгового счета - 100 тыс. рублей. Вывод денежных средств с торгового счета осуществляется бесплатно. Для совершения операций на рынке форекс клиентам бесплатно предоставляется информационно-торговая система MetaTrader 5 PSB Forex.

Более подробная информация на сайте.